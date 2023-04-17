Россиянина задержали за попытку уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ

По данным канала, россиянин хотел воевать на стороне Украины и вступить в ряды радикальной группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК). Мужчина рассказал на допросе, что в конце 2022 года в своем городе бросил три коктейля Молотова в военкомат по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так он хотел показать свою верность. Однако в тот период информации о поджогах не поступало.