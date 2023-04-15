Банды байкеров устроили стрельбу в Техасе

Три члена банды байкеров погибли и один получил ранения в результате нападений со стрельбой в городах Спринг и Хантсвилл к северу от Хьюстона (штат Техас). Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC.

По его информации, в первом инциденте, произошедшем в Спринге, был ранен и впоследствии умер в больнице 32-летний мужчина. Позже в Хантсвилле было совершено второе нападение, в результате которого погибли два человека и еще один получил ранения.

Полиция штата считает, что инцидент является частью конфликта между незаконными бандформированиями байкеров, и заявила об отсутствии угрозы для населения.