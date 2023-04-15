Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
В Бордо (Франция) автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали семь человек, пишет радиостанция France Bleu.
ДТП произошло в пятницу, 14 апреля, на улице профессора Дарже.
По данным радиостанции, двое из семи пострадавших были госпитализированы в городскую клинику. Они получили серьезные травмы.
В полиции уточнили, что водитель транспортного средства не справился с управлением.
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