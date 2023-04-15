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Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

В Бордо (Франция) автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали семь человек, пишет радиостанция France Bleu.

Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо
© globallookpress.com

ДТП произошло в пятницу, 14 апреля, на улице профессора Дарже.

По данным радиостанции, двое из семи пострадавших были госпитализированы в городскую клинику. Они получили серьезные травмы.

В полиции уточнили, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в Москве «Камаз» сбил 25-летнюю женщину на пешеходном переходе. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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