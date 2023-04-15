Автомобиль въехал в толпу во французском Бордо

В Бордо (Франция) автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали семь человек, пишет радиостанция France Bleu.

ДТП произошло в пятницу, 14 апреля, на улице профессора Дарже.

По данным радиостанции, двое из семи пострадавших были госпитализированы в городскую клинику. Они получили серьезные травмы.

В полиции уточнили, что водитель транспортного средства не справился с управлением.