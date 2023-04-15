$81.50-0.1790.16+0.16
44 минуты назад

Мужчина потерял два пальца при взрыве в одной из многоэтажек Москвы

Lenta.ruиещё 2

В одной из квартир 17-этажного дома в Новокосино произошел взрыв, в результате мужчина потерял два пальца. Об этом сообщает SHOT в Telegram-канале.

Мужчина потерял два пальца при взрыве в одной из многоэтажек Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным авторов канала, жители дома на улице Городецкой в Москве услышали громкий хлопок в ночь на субботу, 15 апреля. Они выбежали на улицу и вызвали сотрудников экстренных служб.

Выяснилось, что на 14-м этаже 31-летний мужчина ночью решил изготовить фейерверк, из-за чего произошел взрыв. Россиянину оторвало два пальца на руке, его госпитализировали.

Здание повреждений не получило, полиция проверяет, что именно хотел собрать житель многоэтажки и как хотел использовать взрывоопасные элементы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в подмосковном Пушкине восьмилетний ребенок получил от родителей петарду и лишился пальцев на руке. Ребенка отвезли в больницу, где ему ампутировали средний и безымянный пальцы левой кисти.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий