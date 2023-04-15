Взрыв от самодельного фейерверка произошел в многоэтажке на востоке Москвы, передает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, инцидент произошел в одной из квартир 17-этажного дома на Городецкой улице ночью. От оглушительного звука люди выбежали на улицу и вызвали правоохранителей.

Приехавшие на место стражи правопорядка выяснили, что взрыв произошел на 14 этаже. По предварительным данным, 31-летний мужчина пытался самостоятельно сделать фейерверк, однако устройство внезапно сдетонировало. Пострадавшему оторвало два пальца на руке, его госпитализировали.

Сообщается, что остальные жильцы дома не пострадали, здание также уцелело. Сейчас правоохранители проверяют информацию о случившемся.