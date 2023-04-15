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53 минуты назад

В российском городе загорелся жилой дом

Lenta.ru

В Находке Приморского края загорелся многоквартирный жилой дом — эвакуированы шесть человек. Об этом ГУ МЧС России по региону.

В российском городе загорелся жилой дом
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, пожар на площади 20 квадратных метров начался в в десятиэтажном доме на улице Нахимовская. Возгорание произошло на балконе на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации задействованы четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

14 апреля на севере Москвы в одном из многоэтажных домов произошел пожар, при котором погибли два человека. Предварительно, погибшие отравились угарным газом.

Ранее в Одинцове под Москвой при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка — им было по восемь и пятнадцать лет.

Происшествия,МЧС России,
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