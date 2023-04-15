В российском городе загорелся жилой дом

В Находке Приморского края загорелся многоквартирный жилой дом — эвакуированы шесть человек. Об этом ГУ МЧС России по региону.

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По данным ведомства, пожар на площади 20 квадратных метров начался в в десятиэтажном доме на улице Нахимовская. Возгорание произошло на балконе на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации задействованы четыре единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

14 апреля на севере Москвы в одном из многоэтажных домов произошел пожар, при котором погибли два человека. Предварительно, погибшие отравились угарным газом.