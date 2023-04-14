В Киевской области сгорел принадлежавший УПЦ храм

Принадлежавший Украинской православной церкви (УПЦ) храм Святой Матроны сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются. Об этом сообщило управление Государственной службы по чрезвычайным происшествиям по области.

© Национальная полиция в Полтавской области

«13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединенной территориальной общины», — говорится в сообщении.

Пожар распространился на всей площади здания, пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса.

Никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

20 января 2023 года сообщалось, что в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области загорелся храм Украинской православной церкви (УПЦ). На месте работали пять пожарных автомобилей.