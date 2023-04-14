$81.50-0.1790.16+0.16

В Киевской области сгорел принадлежавший УПЦ храм Святой Матроны

Принадлежавший Украинской православной церкви (УПЦ) храм Святой Матроны сгорел в селе в Киевской области, причины пожара устанавливаются. Об этом сообщило управление Государственной службы по чрезвычайным происшествиям по области.

В Киевской области сгорел принадлежавший УПЦ храм
© Национальная полиция в Полтавской области

«13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матроны в селе Гута-Межигорская Петровской объединенной территориальной общины», — говорится в сообщении.

Пожар распространился на всей площади здания, пожар был локализован и ликвидирован в течение получаса.

Никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.

20 января 2023 года сообщалось, что в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области загорелся храм Украинской православной церкви (УПЦ). На месте работали пять пожарных автомобилей.

12 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что «связанные с Россией» церкви не будут работать на Украине. До этого власти Волынской области запретили деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) на территории региона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий