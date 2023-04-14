Москвич потерял «холодный кошелек» с криптовалютой на 100 тысяч долларов

В день происшествия 37-летний россиянин посещал вместе с отцом отделение одного из банков. Флешка в это время была при нем. А во время поездки в метро со станции «Щелковская» он обнаружил ее пропажу. Пострадавший заявил в полицию об утере носителя, на котором хранил криптовалюту на 100 тысяч долларов. Он добавил, что флешка запаролена.