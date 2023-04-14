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Москвич потерял «холодный кошелек» с криптовалютой на 100 тысяч долларов

Москвич потерял «холодный кошелек» с криптовалютой на 100 тысяч долларов, сообщает Baza. Мужчина предполагает, что обронил флешку в столичном метро.

Москвич потерял «холодный кошелек» с криптовалютой на 100 тысяч долларов
© Мослента

В день происшествия 37-летний россиянин посещал вместе с отцом отделение одного из банков. Флешка в это время была при нем. А во время поездки в метро со станции «Щелковская» он обнаружил ее пропажу. Пострадавший заявил в полицию об утере носителя, на котором хранил криптовалюту на 100 тысяч долларов. Он добавил, что флешка запаролена.

«Сведений по этому делу в пресс-службу не поступалоь», — прокомментировали «Мосленте» ситуацию в ГУ МВД России по Москве.

«Холодный» или «аппаратный» кошелек считается самым надежным из существующих сегодня средств хранения криптовалютных активов. Их очень сложно взломать: требуется «физический» доступ и знание фразы, сгенерированной из случайных слов.

Ранее сообщалось, что москвич вложился в криптовалюту и потерял квартиру в центре Москвы.

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