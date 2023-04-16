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34 минуты назад

Падение дерева на автомобили в Самаре попало на видео

Газета.Ruиещё 1

В Самаре пассажиры автомобиля спаслись после падения на машину большого дерева. Этот момент попал на видео, запись с видеорегистратора автомобиля опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 14 апреля, когда в Самарской области был шквалистый ветер, и порывы достигали скорости 25 м/с, уточняет "ГТРК Самара".

На улице Ташкентской водитель Volkswagen Polo заехал во двор и остановился рядом со Skoda Octavia. В этот же момент дерево повалилось на автомобили. Skoda первой приняла удар на себя, далее ствол упал на Volkswagen, проломив стекла и крышу. Водитель и пассажир не получили травм.

В Уфе упавшие из-за сильного ветра деревья повредили автомобили

Ранее сообщалось, что в Ивановской области водитель фуры покончил с собой после ДТП с легковушкой.

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