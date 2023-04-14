В Сургуте ФСБ задержали мужчину в футболке с надписью СБУ

«Вычислили неизвестного благодаря девушке, которая его сфотографировала. Изначально в кафе он зашел в кофте, а позже, когда снял ее, все увидели, что под ней футболка с надписью СБУ. Хозяин заведения сообщил, что он не знал о данном посетителе, иначе сам бы сообщил в полицию», — добавил собеседник.