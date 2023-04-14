Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в РФ по делу о гостайне

Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне блогера Лану Сатор (настоящее имя — Светлана Тимофеева), передает Albanian Daily News.
Тимофеева проходит в Албании по делу о шпионаже, а в России заочно арестована по подозрению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Ранее гражданка России Софья Сапега, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы, дала согласие на экстрадицию в РФ.
Адвокат Сапеги сообщил, что накануне посольством в уполномоченные белорусские органы был направлен запрос на очередное посещение нескольких россиян, которые в данный момент находятся в заключении на территории Белоруссии.
По словам Маскалева, в ходе встречи российский консул получил от осужденной россиянки согласие на экстрадицию в Российскую Федерацию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории своей страны.