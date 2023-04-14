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Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне

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Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России по делу о гостайне блогера Лану Сатор (настоящее имя — Светлана Тимофеева), передает Albanian Daily News.

Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в РФ по делу о гостайне
© globallookpress.com

Тимофеева проходит в Албании по делу о шпионаже, а в России заочно арестована по подозрению в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Ранее гражданка России Софья Сапега, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы, дала согласие на экстрадицию в РФ.

Адвокат Сапеги сообщил, что накануне посольством в уполномоченные белорусские органы был направлен запрос на очередное посещение нескольких россиян, которые в данный момент находятся в заключении на территории Белоруссии.

По словам Маскалева, в ходе встречи российский консул получил от осужденной россиянки согласие на экстрадицию в Российскую Федерацию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории своей страны.

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