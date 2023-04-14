Убийцу продавца игровой приставки в Краснодаре задержали

Следователи задержали в Краснодаре подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека, который продавал игровую приставку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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«В кратчайший срок установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области», — говорится в тексте.

Мужчина рассказал следствию, что 13 апреля приехал к погибшему домой с целью покупки игровой приставки, которую тот выставил на «Авито». Парень проживал на улице Октябрьской в Краснодаре. Попав в квартиру и ожидая пока жертва подключит устройство к сети, чтобы продемонстрировать его работоспособность, мужчина взял нож и нанес ему множественные ножевые ранения. Парень погиб на месте.

«Затем фигурант похитил из квартиры электронные устройства и скрылся с места происшествия. Тело погибшего вечером обнаружила его сестра, когда вернулась домой с работы», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.