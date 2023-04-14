Мужчина напал на инспектора МАДИ в Москве

«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», - подчеркнули в надзорном ведомстве.