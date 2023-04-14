Мужчина напал на инспектора МАДИ в Москве

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств нападения на инспектора МАДИ на Семеновской набережной. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Днем, 14 апреля 2023 года на Семеновской набережной при фиксации инспектором МАДИ автомобиля, припаркованного с нарушением ПДД, к нему подошел 45-летний москвич, который оскорблял, угрожал инспектору и применил физическую силу, нанеся удары руками в лицо инспектора», - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что после инцидента инспектор обратился в правоохранительные органы по факту нападения.
«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», - подчеркнули в надзорном ведомстве.