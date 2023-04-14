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В Крыму за участие в террористическом батальоне задержаны двое украинцев

В Крыму задержаны два гражданина Украины, которых подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (признан в России террористической организацией). Об этом со ссылкой управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пишет ТАСС.

В Крыму за участие в террористическом батальоне задержаны двое украинцев
© ТАСС

По данным ведомства, задержанным 27 и 24 года.

«Установлено, что в 2017 году мужчины добровольно вступили в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана*», — пояснили в ФСБ России.

При этом задержанные могли добровольно выйти из состава нацбатальона, обратившись в правоохранительные органы с заявлением, но не сделали этого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Бердянске задержали местного жителя, передававшего Украине координаты расположения российских войск и объектов инфраструктуры.

*признан в России террористической организацией

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