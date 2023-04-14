На стройке московского ЖК подрались мигранты

На стройплощадке московского жилого комплекса «Мичуринский парк» подрались несколько мигрантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал рассказал, что участники драки «использовали стройматериалы вместо шпаг».

На записи, опубликованной РЕН ТВ, видно, что один из участников драки лежит на земле без движения. На место происшествия прибыла полиция.

Массовая драка мигрантов на стройке одного из московских ЖК произошла 19 марта.