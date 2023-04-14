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55 минут назад

На стройке московского ЖК подрались мигранты

Мария Иванова

На стройплощадке московского жилого комплекса «Мичуринский парк» подрались несколько мигрантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал рассказал, что участники драки «использовали стройматериалы вместо шпаг».

На записи, опубликованной РЕН ТВ, видно, что один из участников драки лежит на земле без движения. На место происшествия прибыла полиция.

Массовая драка мигрантов на стройке одного из московских ЖК произошла 19 марта.

Сообщалось, что рабочие из Таджикистана и Узбекистана нападали друг на друга с арматурами и молотками. Причиной конфликта СМИ назвали очередность посещения столовой. Несколько человек были госпитализированы.

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