Пенсионерка из Сибири раскрыла убийство своего мужа

Пенсионерка из Новосибирска Галина Цех помогла полиции раскрыть убийство своего мужа и спасла от тюрьмы несправедливо обвиненного родственника. Подробности расследования приводит «КП-Новосибирск». Инцидент произошел в апреле 2017 года, многодетный отец Владимир Цех был убит на собственном 60-летнем юбилее. Тело мужчины с ножом в спине обнаружили после праздничного застолья. Следователи обвинили в убийстве 70-летнего брата погибшего, который на допросе признал вину и был приговорен к девяти годам тюрьмы. Однако Галина заявила, что в деле замешан ее родной 46-летний брат Антон (имя изменено), который на праздновании затеял ссору с юбиляром.

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Мой брат Антон приехал угрюмый, сразу выпил. Во время застолья перебивал тосты, затем решил показать «фокус»: взял нож и стал быстро тыкать между пальцами пятерни по дорогому столу. Владимир тогда его осадил. А брат взял и бросил нож в сторону именинника, — рассказала изданию Галина Цех.

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Ночью юбиляр был обнаружен с тем самым ножом в спине. Антон указал приехавшим полицейским на 70-летнего брата погибшего как на убийцу. Однако Галина заметила в его показаниях много несостыковок и заподозрила в совершении преступления самого Антона.

Мы начали бороться за правду. Сын оплатил адвокатов, экспертизы. Апелляцию проиграли, но мы пошли дальше, в Верховный суд, и там уже фактически отменили приговор. А после жалобы в приемную главы СКР Бастрыкина возобновили расследование, — продолжила рассказ пенсионерка.

В итоге в июне 2020 года брат погибшего вышел на свободу, отсидев 1 год и 9 месяцев за убийство, которого не совершал. Однако здоровье пенсионера не выдержало, и через два года он умер. Подозреваемым стал брат вдовы. В 2022 году коллегия присяжных Ленинского районного суда большинством голосов вынесла официальный вердикт о его виновности.