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Курильский вулкан Эбеко вновь выбросил столб пепла высотой 3 км

Ученые зарегистрировали пепловый выброс высотой 3 километра на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Сахалинской области.

Курильский вулкан Эбеко вновь выбросил столб пепла высотой 3 км
© ТАСС/ИВиС ДВО РАН

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от камчатской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, шлейф от пела распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров. При этом в Северо-Курильске пеплопад не зафиксировали, запах сероводорода не ощущался. Спасатели заверили, что угрозы для населения нет.

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14 апреля вулкан Эбеко также продемонстрировал активность, выбросив столб пепла в 3,5 километра над уровнем моря. Шлейф протянулся на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от геологического образования.

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