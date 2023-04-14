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10 минут назад

В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства

Lenta.ru

Следователи изучают новые обстоятельства, свидетельствующие о невиновности Александра Корочкина, которого прозвали челябинским маньяком и осудили на 20 лет лишения свободы за серию убийств и изнасилований. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 2004 года в лесопарке Челябинска начались нападения на уединившиеся пары. Преступник расстреливал мужчин, а их спутниц насиловал. Вскоре по подозрению в совершении преступлений был задержан Корочкин. Он отрицал свою причастность, а следствию не удалось найти оружие преступления — пистолет, из которого были убиты жертвы.

Корочкин получил 20 лет колонии, но подобные расправы в городе продолжались. Было совершено еще минимум пять нападений с использованием того же самого огнестрельного оружия.

В 2022 году в Челябинске скончался пожилой охотник. Полицейские обнаружили в его вещах пистолет. Проверка по базам данных показала, что из этого оружия были убиты жертвы челябинского маньяка. Новые обстоятельства вскрылись, когда Корочкину осталось сидеть в колонии еще год.

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