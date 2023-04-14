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55 минут назад

В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Мария Иванова

Шведская полиция задержала россиянку, заподозренную в промышленном шпионаже. Об этом сообщает TV4 Nyheterna.

В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным портала, операция была проведена днем 13 апреля и «окружена строжайшей секретностью».

По информации TV4 Nyheterna, женщина была задержана на нефтеперерабатывающем заводе Preemraff в шведском городе Гётеборг.

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В полиции подтвердили проведение операции по задержанию, но других комментариев не дали, отметив, что следствие находится на ранней стадии.

В Preemraff заявили, что на заводе был задержан человек, работающий на одного из субподрядчиков предприятия.

В ноябре 2022 года в Швеции задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. СМИ писали, что задержаны были супруги, переехавшие в Швецию более 20 лет назад и построившие в стране бизнес по экспорту и импорту технологий и электроники с многомиллионным оборотом.

По версии следствия, супруги занимались шпионажем в течение последних десяти лет.

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