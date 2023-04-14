$81.68-0.4290.00+0.24

Летевший в Челябинск иностранец прилюдно справил нужду в самолете

33

Гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в российском пассажирском самолете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Летевший в Челябинск иностранец прилюдно справил нужду в самолете
© Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Инцидент произошел на воздушном судне, летевшем из Москвы в Челябинск, с иностранным студентом. Отмечается, что мужчина возвращался на Урал и был трезвым.

На подлете к аэропорту назначения саудовец захотел в уборную, однако бортпроводники уже закрыли туалетную комнату. Тогда пассажир решил тайком справить нужду прямо в кресле, однако это заметили его попутчики и пожаловались членам экипажа.

Россияне предались страсти на борту самолета

После посадки на выходе из самолета иностранца ждали сотрудники полиции. Мужчину оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

Ранее в апреле летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Инцидент произошел на рейсе Хургада — Москва в конце марта, однако правоохранители по сей день разбираются в ситуации.

33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий