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38 минут назад

Российского студента задержали за обман настоятеля храма на 17 миллионов рублей

Lenta.ru

Полицейские задержали 21-летнего студента Московской юридической академии по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «МК».

Российского студента задержали за обман настоятеля храма на 17 миллионов рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, уроженец Барнаула в течение нескольких месяцев обманывал по телефону настоятеля храма Митрофана Воронежского. Представившись сотрудником банка, он убедил священнослужителя перевести на чужой счет 17,899 миллиона рублей.

Когда протоиерей осознал, что стал жертвой афериста, он обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Забайкалья обокрал храм в Подмосковье, выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем.

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