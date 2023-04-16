Россиянка обнаружила на крыльце своей дачи мумию

В Ленинградской области женщина обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

По словам источника издания, труп был найден в субботу, 15 апреля, на территории дачного участка в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Лесное-3».

«Жительница Колпино приехала на дачу и нашла на крыльце мумию. Труп принадлежит неизвестной женщине. На вид ей около 50 лет. На месте нашли мобильный телефон и три тысячи рублей», — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Сразу после обнаружения мумии хозяйка дачи вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. Теперь следователи проводят экспертизу, по результатам которой будет установлена причина и давность смерти.