Россиянина осудили за нападение на полицейских и фельдшера

Серовский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 35-летнего жителя Урала, напавшего на фельдшера скорой помощи и полицейских. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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По данным ведомства, 25 ноября 2022 года пьяный мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. К нему приехал фельдшер из Серовской городской станции скорой медицинской помощи. Он провел обследование и отказал в госпитализации, предложив обвиняемому обратиться в поликлинику. Это разозлило фигуранта, и он стал угрожать врачу убийством. Россиянин взял топор, побежал за фельдшером и ударил рукоятью орудия по машине скорой помощи.