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В Крыму за неисполнение приказа командира военнослужащего осудили на два года

Крымский гарнизонный военный суд признал виновным в неисполнение приказа командира и приговорил к двум годам колонии-поселения военнослужащего одной из российских воинских частей, находящихся на полуострове. Об этом в пятницу сообщили в ТАСС в пресс-службе суда.

В Крыму осужден военный за неисполнение приказа командира
© РИА Новости

"14 апреля 2023 года Крымский гарнизонный военный суд в расположении воинской части огласил обвинительный приговор военнослужащему Миникину Александру Александровичу, который не исполнил приказ командира, отданный в установленном порядке. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, Миникин осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении", - сказал собеседник агентства.

С начала 2023 года суд в Крыму рассмотрел еще одно аналогичное уголовное дело, по одному прекратил производство и еще одно судебное заседание назначено на конец апреля 2023 года. Согласно решению председательствующих по делам, рассмотренных в гарнизонном суде, текст приговоров не подлежит размещению на сайте суда.

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