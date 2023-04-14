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43 минуты назад

26-летняя актриса покончила с собой на съемках нового сериала

Российская Газета

Причиной смерти 26-летней южнокорейской актрисы и модели Чон Чхэ Юль стал суицид. Об этом сообщил Deadline.

26-летняя актриса покончила с собой на съемках нового сериала
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, тело артистки, известной по реалити-шоу "Дьявольский подиум" и имеющему мировую дистрибуцию сериалу "Зомби-детектив", было найдено в ее доме 11 апреля. При этом семья модели призвала "отказаться от распространения слухов и домыслов".

Чон Чхэ Юль родилась 4 сентября 1996 года. На экранах в игровых проектах дебютировала в 2018-м.

На момент инцидента Юль снималась в главной роли в драматическом сериале "Свадьба невозможна". В настоящее время работы над шоу приостановлены - студия решает вопрос по дальнейшей судьбе проекта.

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