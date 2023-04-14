СК восстановил хронологию событий в день убийства юноши из-за приставки в Краснодаре

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что произошло в день убийства 19-летнего юноши в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Напомним, тело молодого человека со множеством ножевых ранений нашли 13 апреля в доме на Октябрьской улице. Правоохранители установили, что «покупатель» приставки Sony PlayStation5 пришел в квартиру студента около 9 часов 30 минут.

Войдя на кухню, убийца схватил нож и нанес им юноше 10 ударов. В результате пострадавший скончался на месте. После этого злоумышленник обыскал квартиру, забрал приставку, попытался избавиться от следов убийства и скрылся.

Тело студента нашла его сестра вечером того же дня. Прибывшие на место правоохранители нашли в мусорном контейнере нож и мобильник, принадлежавший убийце.

В настоящий момент личность подозреваемого преступника не установлена. Сейчас эксперты изучают следы, которые могут принадлежать убийце.