Под Астраханью зафиксировали массовую гибель рыбы

"Установлено, что должностным лицом организации, осуществляющей деятельность в сфере аквакультуры, земляным валом перекрыт водоподающий канал длиной 500 м - из ильменя Красный в ильмень Балды-Кашкан, который оказался полностью осушен. В результате на канале и в ильмене погибло более 55 тыс. экземпляров рыбы. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ ("Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов"). Ущерб, причиненный рыбным ресурсам, превысил 14 млн рублей", - говорится в сообщении.