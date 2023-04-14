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15 минут назад

Под Астраханью зафиксировали массовую гибель рыбы из-за перекрытия канала

ТАСС

Более 55 тыс. экземпляров рыбы погибло из-за искусственного перекрытия земляным валом водоподающего канала, что привело к полному осушению канала и впадающего ильменя в Наримановском районе Астраханской области. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Под Астраханью зафиксировали массовую гибель рыбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту массовой гибели рыбы в Наримановском районе Астраханской области. Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

"Установлено, что должностным лицом организации, осуществляющей деятельность в сфере аквакультуры, земляным валом перекрыт водоподающий канал длиной 500 м - из ильменя Красный в ильмень Балды-Кашкан, который оказался полностью осушен. В результате на канале и в ильмене погибло более 55 тыс. экземпляров рыбы. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ ("Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов"). Ущерб, причиненный рыбным ресурсам, превысил 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, а также возмещение вреда, причиненного рыбным ресурсам, находятся на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

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