В Крыму эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Эвакуация проводится в школах Крыма в пятницу из-за сообщений о минировании, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - написал Крючков.
Он отметил, что "с практически стопроцентной вероятностью - очередная провокация украинских спецслужб".
Учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий, особенно часто и массово это происходит после начала специальной военной операции. Власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что подобные сообщения приходят в том числе с Украины. Ни разу информация о наличии опасных объектов в зданиях не подтвердилась.