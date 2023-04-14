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В Крыму эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Эвакуация проводится в школах Крыма в пятницу из-за сообщений о минировании, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В Крыму эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
© РИА Новости

"В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - написал Крючков.

Он отметил, что "с практически стопроцентной вероятностью - очередная провокация украинских спецслужб".

Учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий, особенно часто и массово это происходит после начала специальной военной операции. Власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что подобные сообщения приходят в том числе с Украины. Ни разу информация о наличии опасных объектов в зданиях не подтвердилась.

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