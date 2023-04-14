В Крыму эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий, особенно часто и массово это происходит после начала специальной военной операции. Власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что подобные сообщения приходят в том числе с Украины. Ни разу информация о наличии опасных объектов в зданиях не подтвердилась.