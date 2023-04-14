$81.68-0.4290.00+0.24

Школьники устроили поножовщину на детской площадке в Сибири

В городе Бердске Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего приятеля на детской площадке, сообщает в Telegram региональное управление Следственного комитета. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Школьники устроили поножовщину на детской площадке в Сибири
© РИА Новости

Следственным отделом по городу Бердск СУ СК России по Новосибирской области организована проверка по сообщению о получении ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и получения медпомощи, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ученик самарской школы № 91 напал на 16-летнего сверстника. Подростка госпитализировали с ножевым ранением в спину. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял ситуацию под контроль и поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранительными органами разобраться в произошедшем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий