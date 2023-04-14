Школьники устроили поножовщину на детской площадке в Сибири

Следственным отделом по городу Бердск СУ СК России по Новосибирской области организована проверка по сообщению о получении ножевого ранения несовершеннолетним. По предварительным данным, 13 апреля 2023 года 10-летний мальчик, находясь на игровой площадке одного из многоквартирных домов в городе Бердске, нанес ножевое ранения 12-летнему мальчику в область живота. Несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и получения медпомощи, — говорится в сообщении ведомства.