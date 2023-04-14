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На юго-западе Москвы водители устроили перестрелку после ДТП

На юго-западе Москвы произошла перестрелка между водителями, пострадал один человек. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве водители устроили перестрелку после ДТП
© ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 апреля. По информации издания, житель дома на Нагорном бульваре увидел из окна, что в его припаркованный автомобиль «Соболь» врезалась другая машина. Неподалеку стояло еще одно авто. Из обеих машин после ДТП вышли люди и начали стрелять друг в друга, после чего сели в свои машины и разъехались.

План «Перехват» объявлен в Москве из-за стрельбы в Щербинке

Позже в больницу поступил житель этого же района с ранением ног и ягодицы. Полиция выясняет причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор автобуса избил военного пенсионера из-за неоплаты проезда.

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