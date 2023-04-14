В Москве водители устроили перестрелку после ДТП

На юго-западе Москвы произошла перестрелка между водителями, пострадал один человек. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 апреля. По информации издания, житель дома на Нагорном бульваре увидел из окна, что в его припаркованный автомобиль «Соболь» врезалась другая машина. Неподалеку стояло еще одно авто. Из обеих машин после ДТП вышли люди и начали стрелять друг в друга, после чего сели в свои машины и разъехались.