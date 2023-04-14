В Екатеринбурге кондуктор автобуса избил пенсионера из-за неоплаты проезда

В Екатеринбурге кондуктор пассажирского автобуса избил 58-летнего военного пенсионера, у которого возникли проблемы с оплатой проезда. Об этом сообщает e1.ru.

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По данным издания, отставной офицер ехал домой из госпиталя. Когда он попытался оплатить проезд в автобусе, оказалось, что его банковская карта находится в стоп-листе. Мужчина готов был покинуть салон, однако, по словам жены офицера, кондуктор якобы начал толкать его, ругаться, а затем ударил по лицу.

Отмечается, что в результате конфликта отставной офицер был доставлен в больницу, где ему наложили на лицо швы. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Полиция организовала проверку.