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52 минуты назад

В Киргизии обезвредили религиозно-экстремистскую группу

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обезвредили ячейку запрещенной в стране религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Об этом сообщил в субботу пресс-центр ГКНБ.

В Киргизии обезвредили религиозно-экстремистскую группу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Органами главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области пресечена подрывная деятельность лидеров "Хизб ут-Тахрир" на территории Ошской области", - говорится в сообщении.

Количество и имена задержанных в интересах следствия не озвучивается.

По данным пресс-центра, во время проведенного в домах подозреваемых обыска обнаружены и изъяты печатные материалы и электронные носители, которые направят на экспертизу.

"В настоящее время мы продолжаем комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности членов и сторонников "Хизб ут-Тахрир", - подчеркивается в сообщении ГКНБ.

Происшествия,ГКНБ КР,Хизб-ут-Тахрир,
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