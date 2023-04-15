В Киргизии обезвредили религиозно-экстремистскую группу

"Органами главного управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области пресечена подрывная деятельность лидеров "Хизб ут-Тахрир" на территории Ошской области", - говорится в сообщении.

Количество и имена задержанных в интересах следствия не озвучивается.

По данным пресс-центра, во время проведенного в домах подозреваемых обыска обнаружены и изъяты печатные материалы и электронные носители, которые направят на экспертизу.