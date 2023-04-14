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В Миассе ребенок сорвался с крыши заброшенной стройки

В Миассе (Челябинская область) 10-летний ребенок упал с заброшенной стройки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы, мальчик пролетел около шести метров.

В Миассе ребенок сорвался с крыши заброшенной стройки
© ТАСС

«На старой заброшенной стройке один из группы ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. 10-летний мальчик получил серьезную травму левого бедра», — сообщили URA.RU в ПСС региона.

В ведомстве отметили, что друзья ребенка рассказали о произошедшем сотрудникам полиции. Они, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь. Спасатели подняли ребенка наверх и передали его медикам.

В ПСС напомнили родителям, что одной из их задач является предостережение ребенка от опасностей. Детям необходимо объяснять и рассказывать о тех рисках, которые могут их поджидать. Несколько минут времени уделенные ребенку сегодня, помогут ему избежать роковых ошибок в будущем.

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