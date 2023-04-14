$81.68-0.4290.00+0.24

19-летнего россиянина зарезали из-за игровой приставки

Жестокое убийство произошло в центре Краснодара. Неизвестный зарезал ножом 19-летнего местного жителя, который продавал игровую приставку Sony PlayStation. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

19-летнего россиянина зарезали из-за игровой приставки
© globallookpress.com

Студент Павел проживал в многоэтажном доме на улице Октябрьской отдельно от родителей. Отмечается, что студент часто перепродавал технику и обычно о встречах с покупателями рассказывал родителям, однако в этом раз он не сообщил им о запланированной встрече с покупателем. При этом последний раз убитый разговаривал по телефону с отцом за несколько часов до убийства. Сразу после продажи приставки Павел должен был поехать в институт.

Как говорится в сообщении, ранее Павел разместил объявление о продаже игровой консоли Sony PlayStation. Откликнувшийся покупатель приехал к нему в квартиру якобы за приставкой, набросился с ножом на продавца с ножом. Покидая место преступления, он забрал не только Sony PlayStation, но также ноутбук и умную колонку «Алису». Тело убитого обнаружила вернувшаяся вечером с работы сестра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий