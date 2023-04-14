19-летнего россиянина зарезали из-за игровой приставки

Студент Павел проживал в многоэтажном доме на улице Октябрьской отдельно от родителей. Отмечается, что студент часто перепродавал технику и обычно о встречах с покупателями рассказывал родителям, однако в этом раз он не сообщил им о запланированной встрече с покупателем. При этом последний раз убитый разговаривал по телефону с отцом за несколько часов до убийства. Сразу после продажи приставки Павел должен был поехать в институт.