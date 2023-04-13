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43 минуты назад

Кусок бетона упал с третьего этажа на девушек в центре Москвы

Москва24иещё 1

Кусок бетона рухнул с третьего этажа здания на двух девушек центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кусок бетона упал с третьего этажа на девушек в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

"Со здания, где расположено кафе, по адресу улица Земляной Вал, дом 24/30, строение 1, с третьего этажа упал кусок бетона на двух девушек", – говорится в сообщении.

По словам источника издания, девушки находятся в сознании. Сейчас их осматривают медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что тяжелая конструкция рухнула на девушку в ресторане быстрого питания в Москве. Пострадавшая Анастасия Титова пытается добиться компенсации от сети. У девушки выявили сотрясение мозга и серьезную травму позвоночника.

Владельцев заведения обязали выплатить крупный штраф. Однако в прошлом году сеть закрылась.

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