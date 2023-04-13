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31 минуту назад

Задержан подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона

Елена Прошина

Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление ведомства.

«ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что слить в интернет секретные материалы Пентагона мог член ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Такая версия появилась из-за того, что он является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которую, предположительно, и попали бумаги.

Напомним, что Пентагон расследует утечку в интернет секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению.

Указывалось, что раскрытыми могли оказаться более 100 бумаг. Ущерб от произошедшего оценили как значительный. При этом на данный момент Вашингтон отказывается подтверждать подлинность опубликованных материалов.

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