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В Ялте резонансное дело об убийстве переквалифицировали в более мягкую статью

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Следственные органы при расследовании убийства жителя Ялты, совершенного в сентябре 2022 года, переквалифицировали действия обвиняемых со статьи "Убийство" на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего". Родственники погибшего заявили о намерениях обратиться по этому поводу в СК РФ, в связи с чем председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела.

В Ялте резонансное дело об убийстве переквалифицировали в более мягкую статью
© ТАСС

"Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю в целях всестороннего расследования обстоятельств и для объективной оценки действий двух жителей города Ялты было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что обвиняемые сами отвезли потерпевшего в медучреждение, дополнительных действий на причинение ему смерти с их стороны не предпринималось. По результатам проведенных экспертиз действия обвиняемых были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего") в составе группы лиц", - сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

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Уточняется, что в социальных сетях сообщается о намерении родственников погибшего обратиться к руководству СК РФ. Они не согласны тем, что действия обвиняемых были переквалифицированы по менее тяжелой статье.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым В. Н. Терентьеву представить доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела и по доводам родственников погибшего", - говорится в сообщении.

При этом один из фигурантов уголовного дела полностью признал свою вину, второй - частично. В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года в одном из кафе Ялты произошел конфликт, после чего двое мужчин избили третьего, усадили в автомобиль и отправились кататься по городу. Позднее обвиняемые нанесли множество ударов ножом в область живота, грудной клетки, шеи, рук. В итоге от полученных повреждений потерпевший умер в медучреждении.

Убийство и последующие действия полиции вызвали резонанс в городе. У здания управления МВД собралась толпа, конфликт решали при вмешательстве городских властей и управления СК. После была инициирована передача дела из МВД в Следственный комитет. По данным СК, в 2001 году один из обвиняемых уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и был приговорен Ялтинском городским судом к 10 годам лишения свободы.

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