Письма с белым порошком прислали в посольство Финляндии в Москве

В посольство Финляндии в Москве неизвестные прислали три письма с белым порошком. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Собеседник телеканала пояснил, что письма с неизвестным веществом, адресованные сотрудникам диппредставительства, были обнаружены в почтовом ящике посольства в Кропоткинском переулке.

По словам источника, конверты с веществом были изъяты и отправлены на экспертизу.

Напомним, что в 2018 посольства европейских стран также получили конверты с порошком. Анализ показал, что в них находилось мощное средство для травли насекомых.