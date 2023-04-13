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14 минут назад

Письма с белым порошком прислали в посольство Финляндии в Москве

Илья Родин

В посольство Финляндии в Москве неизвестные прислали три письма с белым порошком. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Письма с белым порошком прислали в посольство Финляндии в Москве
Фото: ТАССТАСС

Собеседник телеканала пояснил, что письма с неизвестным веществом, адресованные сотрудникам диппредставительства, были обнаружены в почтовом ящике посольства в Кропоткинском переулке.

По словам источника, конверты с веществом были изъяты и отправлены на экспертизу.

Российское посольство отреагировало на высылку своих дипломатов из Норвегии

Напомним, что в 2018 посольства европейских стран также получили конверты с порошком. Анализ показал, что в них находилось мощное средство для травли насекомых.

Ранее сообщалось, что дипмиссия Франции в четверг, 13 апреля, получила бандероль, в которой находились кости животных.

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