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18 минут назад

Назначены прения сторон по делу подельников предполагаемой убийцы Дугиной

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В Пролетарском районном суде Тулы процесс над подельниками предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной вступил в завершающую стадию — 25 апреля пройдут прения сторон по уголовному делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в изготовлении поддельного документа. Об этом Тульской области.

Назначены прения сторон по делу подельников предполагаемой убийцы Дугиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гособвинитель и адвокаты подготовятся к следующему заседанию. Поддерживающий обвинение прокурор выскажется о наказании для подсудимых. На слушаниях 13 апреля суд допросил Кузнецова, Сучков отказался от дачи показаний, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя.

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По данным следствия, они входили в организованную группу, занимавшуюся изготовлением фальшивых документов для желающих. В начале августа 2022 года неустановленные сообщники подыскали неустановленное лицо, которому нужен был фальшивый украинский документ — свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В. Эта информация была передана Сучкову для изготовления графического проекта документа. Он по месту своего жительства в Арамиле Свердловской области с помощью компьютерной программы изготовил фальшивый документ и переслал его Кузнецову.

Фальшивым свидетельством о госрегистрации автомобиля Mini Cooper воспользовалась гражданка Украины Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, для въезда в Россию.

Оба частично признали вину на следствии. Они утверждают, что не знали о том, что поддельные документы будут использоваться для сокрытия преступления и пересечения российской границы.

Кузнецов находится под арестом, Сучков — под подпиской о невыезде.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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