$81.68-0.4290.00+0.24

В Колумбии "кокаиновый бегемот" Пабло Эскобара погиб под колесами машины

В Колумбии «кокаиновый бегемот» Пабло Эскобара погиб под колесами машины, пишет Mirror. Cообщается, что водитель и пассажиры не пострадали.

В Колумбии "кокаиновый бегемот" Пабло Эскобара погиб под колесами машины
© Puerto Triunfo's Fire Brigade

В полиции заявили, что инцидент произошел в темное время суток по дороге из Боготы в Медельин. Водитель слишком поздно заметил бегемота, выбежавшего на трассу, и не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Животное погибло на месте, люди в машине не пострадали.

Бегемоты, которых прозвали кокаиновыми, были куплены Пабло Эскобаром в 1980-х годах для частного зоопарка, который стал туристической достопримечательностью. После смерти наркобарона животные сбежали и обустроились в ближайших реках. Так как в Колумбии на них никто не охотится, их численность перевалила за 100 особей.

«Все вокруг напуганы, потому что нас наводнили эти бегемоты», — жалуются местные жители.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий