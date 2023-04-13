В Колумбии «кокаиновый бегемот» Пабло Эскобара погиб под колесами машины, пишет Mirror. Cообщается, что водитель и пассажиры не пострадали.

© Puerto Triunfo's Fire Brigade

В полиции заявили, что инцидент произошел в темное время суток по дороге из Боготы в Медельин. Водитель слишком поздно заметил бегемота, выбежавшего на трассу, и не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Животное погибло на месте, люди в машине не пострадали.

Бегемоты, которых прозвали кокаиновыми, были куплены Пабло Эскобаром в 1980-х годах для частного зоопарка, который стал туристической достопримечательностью. После смерти наркобарона животные сбежали и обустроились в ближайших реках. Так как в Колумбии на них никто не охотится, их численность перевалила за 100 особей.