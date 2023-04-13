Школьник из Алтайского края скончался после того, как пробежал 20 метров

На Алтае ученик 10 класса умер, пробежав 20 метров на сельском стадионе. О подробностях дела рассказывают «Осторожно, новости».

Накануне ночью 16-летний погибший гулял в компании друзей по своему поселку. Во время прогулки они зашли на местный стадион. Подростки стали тренироваться на месте, а пострадавший захотел пробежаться.

Парень резко набрал скорость, но внезапно, преодолев около 20 метров, остановился и тут же упал на землю. Друзья потерпевшего решили донести его до взрослых и попросить помощи, однако спасти мальчика не удалось.

Известно, что подросток вел здоровый образ жизни и играл в футбол — в общем, на здоровье он не жаловался.