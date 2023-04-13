Подросток зарезал брата из-за пачки лапши быстрого приготовления

Подросток в индонезийской провинции Южная Суматра зарезал старшего брата из-за пачки лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает Straits Times.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Трагедия произошла после того, как 15-летний индонезиец купил в магазине пачку лапши для перекуса. Он вернулся домой и пошел на кухню, чтобы нарезать лук и шпинат.

Это увидел его 27-летний брат. Он разозлился, что подросток купил только одну пачку лапши, и ударил его, а затем сжал ему щеки. В ответ тот ударил его ножом в живот.

Родственники незамедлительно отвезли пострадавшего в ближайшую больницу. Несмотря на это, он скончался.

Полиция задержала подростка и изъяла нож, которым он зарезал брата.

Подросток считался тихим ребенком. По словам главы деревни, где произошло нападение, ранее у братьев не было проблем при общении.