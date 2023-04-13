Шесть человек арестовали по обвинению в убийстве российского школьника

В Челябинске суд взял под стражу еще двоих обвиняемых в групповой расправе над школьником. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС .

Всего суд арестовал на два месяца шестерых причастных к расправе над несовершеннолетним, четверо из них оказались иностранцами. По версии следствия, между ними и подростком произошел конфликт в социальных сетях, решить который молодые люди решили выяснить на встрече 9 апреля, где фигуранты избили потерпевшего и нанесли ему ножевое ранение, после чего украли мобильный телефон и скрылись. Подросток скончался на месте.