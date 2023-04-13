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Протасевичу добавили новое обвинение

В ходе судебного разбирательства Романа Протасевича, одного из основателей оппозиционного ресурса NEXTA, обвинили в повторном руководстве экстремистским формированием. Об этом сообщает РИА Новости.

Протасевичу добавили новое обвинение
© РИА Новости

Сторона обвинения утверждает, что Протасевич в 2020 году переехал из Варшавы в Вильнюс и администрировал Telegram-канал «Беларусь головного мозга», который в республике признан экстремистским формированием.

В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.

В апреле 2021 года МВД Белоруссии признало ресурс «Беларусь головного мозга» экстремистским формированием за размещение материалов, направленных на разжигание социальной вражды. В октябре 2021 года ведомство признало экстремистским ресурс NEXTA.

Протасевич был задержан в мае 2021 года, когда летел вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно приземлился в Минске после сообщения об угрозе взрыва, которая не подтвердилась.

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