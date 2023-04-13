Готовившего теракт в Чечне россиянина осудили на 11 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Чечни Расула Байсултанова к 11 годам лишения свободы за террористическую деятельность. Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Байсултанова признали виновным по статьям 205 («Террористический акт»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых устройств») УК РФ.

Следствие и суд установили, что Байсултанов входил в интернет-группу сторонников радикального ислама, которая была создана в октябре 2020 года в Бишвиллере во Франции для ведения вооруженной борьбы с властями Чечни.

В ноябре 2020 года один из участников группы изготовил взрывное устройство и спрятал его в Грозном, после чего Байсултанов перевозил взрывчатку из одного тайника в другой. Правоохранителям удалось вычислить места хранения устройства и заменить его на муляж.