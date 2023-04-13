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23 минуты назад

Военный суд приговорил жителя Ивановской области к восьми годам за поджог военкомата

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Второй западный окружной военный суд приговорил 31-летнего жителя города Шуи Ивановской области Дмитрия Лямина к восьми годам колонии строгого режима за попытку поджога местного военного комиссариата.

Жителя Ивановской области приговорили к 8 годам за поджог военкомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд установил, что в ночь на 19 марта 2022 года мужчина бросил в онко военкомата города Шуя самодельное зажигательное устройство. Огонь удалось быстро потушить.

Лямина признали виновным по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).

Также ему было назначено принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.

Ему также назначили принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.

В марте Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.

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