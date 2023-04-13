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Армения озвучила условия выдачи задержанного россиянина

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Армении, задержанного по запросу Москвы в Ереване россиянина выдадут только при предъявлении ходатайства, а также при достаточных оснований для выдачи. Об этом сообщает РБК.

Армения озвучила условия выдачи задержанного россиянина
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В Генпрокуратуре также сообщили, что спустя несколько часов после задержания арестованный россиянин был освобождён.

«Что касается его выдачи РФ, то она может быть рассмотрена в случае получения ходатайства о выдаче в условиях наличия достаточных оснований для выдачи, [предусмотренных] применимыми международными договорами», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 23-летнего россиянина задержали по запросу Москвы в Ереване 7 апреля. Согласно имеющимся данным, его подозревают в дезертирстве.

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