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54 минуты назад

В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского

Lenta.ruиещё 2

В сети появилась фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри, которую Дарья Трепова подарила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Снимок публикует Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в полость гипсового бюста был залит пластит и вставлен взрыватель. Изначально внизу был прикреплен магнит, который сдерживал шарик из металла — активатор взрыва. Утром перед терактом Трепова убрала магнит. Это позволило украинским агентам дистанционно активировать бомбу.

Telegram-канал SHOT

Куратор сказал Дарье, чтобы она сообщила военкору, что статуэтка — подарок от Союза скульпторов.

В день теракта Трепова сняла со дна статуэтки защищавший от взрыва магнит

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

Происшествия,Видео,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Максим Фомин,
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