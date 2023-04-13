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20 минут назад

Российский турист врезался в «человека-ракету» в Таиланде

Елена Прошина

Турист из России, ехавший на мотоцикле в Таиланде, столкнулся с бывшим чемпионом мира по мотогонкам французом Эриком Тебулем, которого также называют «человек-ракета» за несколько установленных рекордов скорости. Об этом сообщает The Thaiger.

Российский турист врезался в «человека-ракету» в Таиланде
Фото: 123rf.com123rf.com

Уточняется, что ДТП произошло поблизости от Пхукета, при том оба участника аварии управляли мотоциклами Honda. Как сообщили свидетели происшествия, россиянин подрезал мотогонщика на повороте. Также отмечается, что оба мотоциклиста были трезвы.

В результате аварии Тебуль травмировал руку. Состояние российского туриста не уточняется. В данный момент местная полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее турист приобрёл бюджетный билет на самолет и оказался единственным пассажиром.

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