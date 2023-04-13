Российский турист врезался в «человека-ракету» в Таиланде

Турист из России, ехавший на мотоцикле в Таиланде, столкнулся с бывшим чемпионом мира по мотогонкам французом Эриком Тебулем, которого также называют «человек-ракета» за несколько установленных рекордов скорости. Об этом сообщает The Thaiger.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Уточняется, что ДТП произошло поблизости от Пхукета, при том оба участника аварии управляли мотоциклами Honda. Как сообщили свидетели происшествия, россиянин подрезал мотогонщика на повороте. Также отмечается, что оба мотоциклиста были трезвы.

В результате аварии Тебуль травмировал руку. Состояние российского туриста не уточняется. В данный момент местная полиция устанавливает обстоятельства аварии.