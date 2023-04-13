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Девятилетний россиянин провалился под лед и утонул

В Ишиме Тюменской области ребенок провалился под лед и утонул. Об этом сообщило «Тюменское время» в Telegram-канале.

Девятилетний россиянин провалился под лед и утонул
© Lenta.ru

По данным телеканала, 9-летний школьник утонул там, где лед в некоторых местах уже отошел от берега. Он ушел под воду, когда играл вместе со сверстниками без сопровождения взрослых.

Тонущего в ледяной воде ребенка увидели соседи. Они пытались спасти мальчика, который провел в холодной воде около пяти минут, но он скончался.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области мужчина решил отправиться на рыбалку и умер. На момент гибели мужчине было 70 лет, он рыбачил в городе на карьере №10.

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