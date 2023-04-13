Девятилетний россиянин провалился под лед и утонул

В Ишиме Тюменской области ребенок провалился под лед и утонул. Об этом сообщило «Тюменское время» в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По данным телеканала, 9-летний школьник утонул там, где лед в некоторых местах уже отошел от берега. Он ушел под воду, когда играл вместе со сверстниками без сопровождения взрослых.

Тонущего в ледяной воде ребенка увидели соседи. Они пытались спасти мальчика, который провел в холодной воде около пяти минут, но он скончался.